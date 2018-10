Novak Djokovic gewinnt Turnier in Shanghai ohne Satzverlust

Shanghai Novak Djokovic hat zum vierten Mal das ATP Masters in Schanghai gewonnen. Der Serbe besiegte im Finale Borna Coric aus Kroatien in zwei Sätzen. Es war bereits sein 72. Turniersieg.

Nach seinem Triumph in Wimbledon im Juli hat Djokovic nunmehr drei weitere Turniere gewonnen, die US Open sowie in Cincinnati und nun in Chinas Wirtschaftsmetropole. In Shanghai feierte der "Djoker" als erster Spieler den vierten Erfolg in Serie, es war zudem sein 32. Erfolg bei einem Masters-Turnier. Insgesamt kommt Djokovic auf nunmehr 72 Turniersiege.