Aus in Monte Carlo : Djokovic-Comeback endet gleich in der ersten Runde

Djokovic-Comeback endet gleich in der ersten Runde

Aus in Monte Carlo

Novak Djokovic sitzt beim Turnier in Monte Carlo während einer Pause auf der Bank. Foto: dpa/Daniel Cole

Monte Carlo Novak Djokovic ist bei seinem Comeback nach rund anderthalb Monaten Zwangspause früh gescheitert. Der 34 Jahre alte Weltranglistenerste aus Serbien musste sich nach einem Auftaktfreilos in der zweiten Runde des Mastersturniers in seiner Wahlheimat Monte Carlo Alejandro Davidovich Fokina mit 3:6, 7:6 (7:5), 1:6 geschlagen geben.

„Ich habe mich im dritten Satz nicht wohlgefühlt. Ich habe all meine Energie verloren“, sagte der „Djoker“ nach dem Aus, „ich konnte die langen Ballwechseln nicht mit ihm mitgehen. Und wenn du das nicht kannst und deine Beine auf Sand nicht richtig fühlst, ist das eine 'Mission Impossible'.“ Es war die erste Niederlage für Djokovic in einem ersten Turnierspiel seit dem schnellen Aus gegen Martin Klizan vor vier Jahren in Barcelona.