Geständnis in einer Dokumentation Kyrgios nach Wimbledon-Aus 2019 mit Selbstmordgedanken in Psychiatrie

„Ich habe wirklich darüber nachgedacht, Selbstmord zu begehen“, sagte Kyrgios laut der Zeitung „The Australian“ in einer der neuen Folgen der Serie, die am 21. Juni veröffentlicht werden: „Ich habe in Wimbledon verloren. Als ich aufwachte, saß mein Vater an meinem Bett und weinte heftig. Das war der große Weckruf für mich. Ich dachte: Okay, ich kann so nicht weitermachen.“