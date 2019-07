Kurioser Moment bei Pressekonferenz : Tennis-Rüpel Kyrgios erkennt Journalistin aus Pub wieder

Nick Kyrgios wischt sich in einer Spielpause mit dem Handtuch durch das Gesicht. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Düsseldorf In Wimbledon musste sich Nick Kyrgios seinem Gegner Rafael Nadal geschlagen geben. Auf der anschließenden Pressekonferenz war er aber schlagfertig und angriffslustig. Das bekamen zwei Reporter zu spüren.

Der "Bad Boy des Tennis" hat wieder zugeschlagen: Nachdem er in Wimbledon gegen Rafael Nadal verloren hatte, legte sich Nick Kyrgios mit den Medien an und schimpfte auf den Referee.

Der Aufreger des Spiels war, dass Kyrgios seinen Gegner Nadal beinahe mit dem Ball am Körper traf, als dieser am Netz stand. Nach eigener Aussage wollte er den Mallorquiner bewusst an der Brust treffen.