Medienbericht: Ex-Trainer verklagt Tennis-Weltranglistenerste Osaka

Miami Angeblich will er Geld. Viel Geld. Der Jugendtrainer von Tennisspielerin Naomi Osaka wird offenbar von ihrem ehemaligen Trainer verklagt. Er beruft sich auf einen angeblichen Vertrag.

Die Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) wird Medienberichten zufolge von ihrem ehemaligen Jugendtrainer Christophe Jean verklagt. Jean, der die zweimalige Grand-Slam-Siegerin 2011 trainierte, will gerichtlich offenbar 20 Prozent der Karriereeinnahmen seines ehemaligen Schützlings erstreiten.

Jean behauptet, einen entsprechenden Vertrag mit Osakas Vater geschlossen zu haben. Die Australian-Open-Siegerin hat bisher rund 10,8 Millionen Dollar (ca. 9,5 Millionen Euro) an Preisgeld verdient. Osaka selbst sagte der Nachrichtenagentur AFP am Rande des Turniers in Miami, sie dürfe sich zu der Angelegenheit nicht äußern.