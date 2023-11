Nach Absage in diesem Jahr Zverev will 2024 und 2025 in Stuttgart spielen

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (26) will in den kommenden beiden Jahren beim ATP-Turnier in Stuttgart seine Wimbledon-Vorbereitung beginnen. Die deutsche Nummer eins habe die Zusage für die Jahre 2024 und 2025 gegeben, teilten die Veranstalter des Stuttgarter Rasenturniers am Freitag mit. Im kommenden Jahr findet das Turnier auf der Anlage des TC Weissenhof vom 10. bis 16. Juni statt.