Monte Carlo Struffs Siegeszug endet gegen Rublew

Rafael Nadal fehlt nach seiner Hüftverletzung weiterhin, der Spanier gab am Freitag auch seinen Verzicht für das ATP-Turnier in Barcelona in der kommenden Woche bekannt. Auch sein Landsmann Carlos Alcaraz sagte wegen einer in Miami erlittenen Verletzung an der linken Hand und Problemen an der Wirbelsäule seine Teilnahme in Monte Carlo ab.