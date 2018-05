Messerattacke: Petra Kvitova erleichtert über Festnahme

Paris Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat erleichtert auf die Festnahme eines Tatverdächtigen reagiert, der vor eineinhalb Jahren als Handwerker getarnt in ihre Wohnung eingebrochen und sie bei einem anschließenden Handgemenge mit einem Messer schwer an der linken Schlaghand verletzt haben soll.

"Es sind tolle Neuigkeiten für mich zu hören, dass er verhaftet wurde", sagte die Tschechin im Vorfeld der French Open in Paris. "Aber wahrscheinlich werde ich am glücklichsten sein, wenn die Geschichte beendet und alles abgeschlossen ist", sagte Kvitova weiter.

54 Jahre alter Täter mutmaßlich drogensüchtig

Tschechischen Medienberichten zufolge verhaftete die Polizei nach einem anonymen Hinweis bereits am vergangenen Dienstag einen 54 Jahre alten und mutmaßlich drogensüchtigen Mann. Nach Angaben eines nationalen TV-Senders soll Kvitova die Person am Donnerstag noch vor ihrer Abreise nach Paris als den Einbrecher identifiziert haben. Ursprünglich war der Fall als ungeklärt abgeschlossen worden.

"Ich habe mir gesagt, dass ich nicht wirklich etwas machen kann. Es liegt an der Polizei, und die macht, was sie machen muss. Und am Ende hat sie hoffentlich einen tollen Job gemacht", sagte Kvitova erleichtert.