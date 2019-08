Masters-Turnier in Cincinnati : Murray verliert bei Einzel-Comeback

Cincinnati Andy Murray ist bei seinem Comeback bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Schotte verlor sein Auftaktmatch in Cincinnati. Es war sein erstes Einzel seit sieben Monaten.

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray hat bei seinem Einzel-Comeback nach sieben Monaten eine Niederlage hinnehmen müssen. Der 32 Jahre alte Schotte verlor am Montag in der ersten Runde des Masters-Turniers in Cincinnati 4:6, 4:6 gegen den Franzosen Richard Gasquet und schied aus. Murray hatte eine Wildcard für das Hartplatz-Turnier bekommen und war erstmals seit den Australian Open im Januar dieses Jahres wieder im Einzel angetreten.

Das Hartplatz-Turnier in Cincinnati gilt auch als Vorbereitung auf die US Open in New York. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am 26. August.