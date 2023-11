Masters-Turnier in Paris Zverev kämpft vor 15.000 Zuschauern Lokalmatador Humbert nieder

Dann wird Zverev sich steigern müssen, um im 13. Duell mit dem Griechen zum fünften Mal zu siegen, denn das Spiel der Nummer neun der Welt am Mittwoch war geprägt von Höhen und Tiefen in stetem Wechsel. „Ich hätte es gern in zwei Sätzen beendet, aber es gab ein wenig Drama“, sagte Zverev nach dem emotionalen Schlagabtausch mit Humbert: „Ich habe nicht nur ihn geschlagen, sondern ein bisschen auch die 15.0000 Zuschauer auf den Rängen. Ich genieße diese Atmosphäre.“