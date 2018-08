Masters-Turnier in Cincinnati: Historischer Triumph bei Sieg von Novak Djokovic gegen Roger Federer

Cincinnati Der Sieg von Novak Djokovic am Sonntag im Finale von Cincinnati war sein 24. Sieg gegen Roger Federer. Das allein ist aber nicht historisch. Der Serbe ist nun der erste Tennisspieler, der jedes Turnier der Mastersserie mindestens einmal gewonnen hat.

"Es ist natürlich ein sehr besonderer Moment, das erste Mal hier in Cincinnati mit der Trophäe zu stehen", sagte Djokovic: "Es war eine Achterbahnfahrt in meiner Karriere mit Verletzungen, der Pause und der Operation in diesem Jahr. Es fühlt sich fast unwirklich an, wieder auf diesem Level zu sein."

Djokovic feierte seinen 70. Titel auf der Profitour, Federer muss dagegen mindestens bis zu den US Open in New York (ab 27. August) auf seinen 99. warten. Der 37-Jährige spielte in Cincinnati sein erstes Turnier nach dem Viertelfinal-Aus in Wimbledon Mitte Juli und bestritt sein 150. Finale. Im 46. Duell mit Dauerrivale Djokovic kassierte er nach 1:24 Stunden seine 24. Niederlage.