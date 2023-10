Masters in Paris Zverev müht sich in die zweite Runde, Altmaier souverän

Deutlich souveräner meisterte Daniel Altmaier seine Auftakthürde – und der 25-Jährige aus Kempen steht nun sogar schon im Achtelfinale. Altmaier besiegte den talentierten Franzosen Arthur Fils (19) mit 6:2, 6:4 und wäre in der zweiten Runde eigentlich auf den an Position neun gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz getroffen, einer von Zverevs Verfolgern im Rennen um die Teilnahme am Saisonfinale. Fritz allerdings zog sich noch am Dienstag aufgrund einer Verletzung im Bauchbereich aus dem Turnier zurück.