Masters in Cincinnati : Struff verpasst zweite Überraschung

Cincinnati Der Russe Daniil Medwedew war für Jan-Lennard Struff einfach zu stark. Der Deutsche blieb in Cincinnati im Achtelfinale ohne Chance und verlor deutlich.

Auch im dritten Duell mit Medwedew, der in der Vorwoche beim Turnier in Montreal erst im Finale am spanischen French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal gescheitert war, blieb Struff ohne Sieg. Bereits zum dritten Mal war für Struff in diesem Jahr in einem Masters-Achtelfinale Endstation, der Sprung unter die besten Acht bei einem Turnier der 1000er-Kategorie war ihm noch nie geglückt.