Masters-Finale in Madrid Das sagt Struff vor dem größten Spiel seiner Karriere

Auch die Fans in Madrid dürfte „Carlitos“ am Sonntag problemlos auf seine Seite ziehen. „Es wird ein tolles Publikum. Sicher werden nicht alle mich unterstützen, aber das ist in Ordnung“, sagte Struff, dem neben seinem zuletzt starken Aufschlägen auch die Bilanz Hoffnung macht. Bei den French Open 2021 schlug er den damals 18 Jahre alten Alcaraz glatt in drei Sätzen, ein Jahr später hatte er den Spanier in Wimbledon am Rande einer Niederlage, ehe er in fünf Sätzen unterlag.