„Maschine“ Struff Die „unglaubliche Woche“ in Madrid geht weiter

So richtig fassen konnte Jan-Lennard Struff seine „unglaubliche Woche“ in Madrid auch nach dem größten Sieg seiner Karriere nicht - seine prominenten Fans bejubelten den ungewöhnlichen Erfolgslauf dafür umso mehr. Alexander Zverev, Fußball-Weltmeister Mats Hummels und Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov freuten sich auf Instagram über Struffs ersten Einzug in ein Masters-Halbfinale, Tennis-Ikone Boris Becker war sogar völlig aus dem Häuschen.