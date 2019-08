Turnier in North Carolina : Lee gewinnt als erster Gehörloser ein Match im ATP-Hauptfeld

Turnier in North Carolina

Köln Der Südkoreaner Lee Duck Hee ist seit seiner Geburt gehörlos. Zum ersten Mal kam er nun bei einem ATP-Turnier in die zweite Runde. Damit ist er der erste Gehörlose, dem das gelungen ist.

Der südkoreanische Tennisprofi Lee Duck Hee hat als erster Gehörloser ein Match im Hauptfeld eines ATP-Turniers gewonnen. Der 21-Jährige schlug den Schweizer Henri Laaksonen in Winston-Salem/North Carolina nach einer Regenpause mit 7:6 (7:4), 6:1.

Lee ist seit seiner Geburt gehörlos, mit 15 wurde er Profi. "Ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Spiel durchkomme", sagte der Weltranglisten-212.: "Ich wollte einfach mein Bestes geben und fokussiert bleiben, jetzt bin ich der Sieger."

Lees Gegner in der zweiten Runde ist der an Position drei gesetzte Pole Hubert Hurkacz. "Ich werde das Match mit der gleichen Einstellung angehen", kündigte Lee an.