Nach Zverev-Niederlage : Federer bringt Team Europa wieder in Führung

Federer bringt Team Europa wieder in Führung

Genf Roger Federer bewzingt den Australier Nick Kyrgios mit 6:7 (5:7), 7:5, 10:7. Damit führen die Europäer nach dem zweiten Spiel des zweiten Tages wieder mit 5:3. Zuvor hatte Alexander Zverev seine Partie verloren.

Tennis-Altstar Roger Federer hat das Team Europa beim Laver Cup wieder in Führung gebracht. Der 38 Jahre alte Schweizer, der bei dem millionenschweren Show-Event auch als Mitorganisator auftritt, bezwang am Samstag in Genf den Australier Nick Kyrgios mit 6:7 (5:7), 7:5, 10:7 im Match Tiebreak. Damit führen die Europäer nach dem zweiten Spiel des zweiten Tages wieder mit 5:3.