Weltauswahl gleicht beim Laver Cup aus : Zverev gibt Satzführung gegen Isner aus der Hand

Alexander Zverev. Foto: AP/Salvatore Di Nolfi

Alexander Zverev hat am zweiten Tag des Laver Cup 2019 sein Einzel gegen den US-Amerikaner John Isner verloren. Die Weltauswahl gleicht damit in der Gesamtwertung zum 3:3 aus.

Alexander Zverev hat beim Laver Cup in Genf seine erste Niederlage in Diensten des Teams Europa kassiert. Am Samstag verlor der Hamburger bei seinem zweiten Auftritt im Rahmen des Show-Events gegen den amerikanischen Aufschlagriesen John Isner mit 7:6 (7:2), 4:6, 1:10. Zwischen seiner Mannschaft und dem Team Rest der Welt steht es nun 3:3.

Am Freitag hatte die deutsche Nummer eins das Doppel an der Seite von Roger Federer (Schweiz) gewonnen, gegen Denis Shapovalov (Kanada) und Jack Sock (USA) hieß es am Ende 6:3, 7:5.

Im Duell mit Isner brachten beide Kontrahenten im ersten Satz ihre Aufschlagspiele teils höchst souverän durch, im zweiten Durchgang setzte sich dies fort - bis Zverev das erste Break zum 4:5 kassierte. Anschließend gelang dem Deutschen nichts mehr, Isner holte den Satz und gewann anschließend auch den Match-Tiebreak ohne Probleme. "Bis zum 4:4 im zweiten Satz war Alex der bessere Spieler", konstatierte Isner.

Am Samstag tritt für Europa noch Federer gegen Nick Kyrgios (Australien) an, anschließend spielt der Spanier Rafael Nadal gegen Milos Raonic (Kanada). Das Doppel zwischen Nadal/Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und Kyrgios/Sock schließt den zweiten Tag ab. Am Sonntag endet das Turnier.

Der Laver Cup wird in diesem Jahr zum dritten Mal ausgetragen, bei den vergangenen beiden Ausgaben triumphierte das Team Europa jeweils souverän. Als eine Art Pendant zum Ryder Cup im Golf treten zwei sechsköpfige Mannschaften aus Europa und dem Rest der Welt gegeneinander an.

Innerhalb von drei Tagen werden neun Einzel sowie drei Doppel gespielt. Jeden Tag wird ein Punkt mehr für einen Sieg vergeben. Für den Gesamtsieg sind 13 Punkte notwendig. Jedes Mitglied des Siegerteams erhält 250.000 Dollar, es werden keine Punkte für die Weltrangliste vergeben.

(sid/old)