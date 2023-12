Kerbers Kaltstart Comeback mit Zverev und großem Startfieber

Ihren ersten Auftritt hat sie am Samstag im Duell gegen die Italienerin Jasmine Paolini. Am Neujahrstag wartet in der Französin Caroline Garcia eine auf dem Papier noch stärkere Gegnerin. Prognosen, wie gut sie schon mithalten kann, will Kerber nach der langen Pause nicht abgeben. „Ich bin vorbereitet und fit genug, um mir die beste Chance zu geben, wieder auf das Level zu kommen, auf dem ich aufgehört habe“, sagte sie und schränkte bewusst ein: „Ich muss mir aber auch Zeit geben.“ Nach der längsten Pause ihrer Karriere könne sie „nicht erwarten, in Australien direkt mein bestes Tennis zu spielen“.