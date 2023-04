Keine Teilnahme in Monte Carlo Nadal verpasst den Auftakt der Sandplatzsaison

Ebenfalls am Dienstag sagte Nadals Landsmann Carlos Alcaraz seinen Start in Monte Carlo ab. Der 19 Jahre alte US-Open-Champion, der nach seinem Halbfinal-Aus beim Masters in Miami die Führung in der Weltrangliste wieder an Novak Djokovic verloren hatte, leide an einer „posttraumatischen Arthritis in der linken Hand und muskulären Beschwerden an der Wirbelsäule“, wie er auf Twitter mitteilte.