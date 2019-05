Am 21. Oktober 2017 vergoss sie Tränen der Freude, sie gewann das Finale in Moskau und löste Angelique Kerber damit als beste deutsche Spielerin ab. Es war der Startschuss zu einem unfassbaren Lauf. Görges qualifizierte sich dank des Titels in Moskau für die B-WM zum Saisonabschluss - und triumphierte auch in Zhuhai.