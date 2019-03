Tennis: Thiem schlägt Raonic, Federer kampflos gegen Nadal

Indian Wells Roger Federer und Dominic Thiem stehen im Finale des Masters-Turniers im kalifornischen Indian Wells. Thiem gewann im Halbfinale des mit knapp acht Millionen Dollar dotierten Turniers gegen Milos Raonic.

Thiem steht nach seinem ersten Sieg überhaupt gegen Raonic zum dritten Mal in seiner Karriere im Finale eines Masters-Turniers, zum ersten Mal auf Hartplatz. 2017 und 2018 hatte er jeweils das Endspiel beim Sandplatzturnier in Madrid erreicht, beide Matches aber verloren.

Das 39. Duell der langjährigen Dauerrivalen Nadal und Federer fiel damit aus. Gleichzeitig sagte Nadal auch seine Teilnahme am Masters-Turnier in der kommenden Woche in Miami ab. Stattdessen legt der Spanier den Fokus voll auf die Sandplatzsaison, an deren Ende trotz aller körperlicher Probleme sein zwölfter Triumph bei den French Open in Paris (26. Mai bis 9. Juni) stehen soll.