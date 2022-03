Startrekord ausgebaut : Nadal mit makelloser Bilanz im Finale von Indian Wells

Rafael Nadal hat seinen Startrekord auf 20 Siege ausgebaut und das Finale des Masters in Indian Wells erreicht. Der Grand-Slam-Rekordsieger aus Spanien schlug seinen Landsmann Carlos Alcaraz im Generationenduell mit 6:4, 4:6, 6:3.

Durch den Sieg über Teenager Alcaraz (18) greift Nadal (35) am Sonntag in Kalifornien nach seinem dritten Turniersieg. Zuvor hatte der in diesem Jahr noch ungeschlagene Mallorquiner die Australian Open und in Acapulco/Mexiko gewonnen.