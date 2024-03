Kerber gegen Wozniacki Zwei ehemalige Weltranglisten-Erste und Mütter duellieren sich in Indian Wells

Nach holprigem Beginn kommt Angelique Kerber bei ihrem Comeback nach der Babypause immer besser in Schwung und darf sich beim Tennis-Klassiker in Indian Wells nun auf ein ganz besonderes Mutter-Duell freuen. Beim Masters-1000-Event in der kalifornischen Wüste trifft die frühere Nummer eins der Welt an diesem Dienstag (Ortszeit) im Achtelfinale auf ihre langjährige Freundin Caroline Wozniacki. Die Dänin ist wie Kerber als (sogar zweifache) Mutter auf der Tour unterwegs und hatte Kerber in den vergangenen Monaten immer wieder mit wertvollen Ratschlägen versorgt.