Pflichtsieg in Indian Wells geschafft Zverev gewinnt souverän und geht Golf spielen

Im Frauen-Wettbewerb in Indian Wells war in Runde zwei ebenfalls Schluss für Tatjana Maria (Bad Saulgau). Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin musste sich in der Nacht zu Samstag der an Nummer 13 gesetzten Italienerin Jasmine Paolini 3:6, 3:6 geschlagen geben.