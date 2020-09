Prozess in Großbritannien : Boris Becker drohen sieben Jahre Haft

London Gegen das deutsche Tennisidol läuft im Zusammenhang mit seiner Insolvenz ein Verfahren in Großbritannien. Er soll sein Vermögen nicht korrekt offengelegt haben. Boris Becker selbst plädiert auf unschuldig.

Deutschlands Tennisidol Boris Becker hat in einem in Großbritannien laufenden Verfahren in Zusammenhang mit seiner Insolvenz auf unschuldig plädiert. Der 52-Jährige erschien am Donnerstag mit einer schwarzen Schutzmaske vor dem zuständigen Gericht in London. Becker soll sein Vermögen nicht korrekt offengelegt haben. Ihm drohen bis zu sieben Jahre Haft.