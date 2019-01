Hopman Cup: Serena Williams scheidet mit US-Team aus

Perth Serena Williams hat sich beim Hopman Cup in Australien in guter Form präsentiert. Die frühere Weltranglistenerste gewann alle ihre Spiele. Trotzdem ist sie mit dem US-Team ausgeschieden.

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams hat mit ihrem US-amerikanischen Partner Frances Tiafoe beim Hopman Cup die dritte Niederlage kassiert. Das Team der USA verlor am Donnerstag in Perth trotz eines 6:1, 7:6 (7:2)-Sieges von Williams gegen Katie Boulter mit 1:2 gegen Großbritannien. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin hat damit alle ihre drei Einzel bei der inoffiziellen Mixed-WM in Australien gewonnen.