Revanche gegen die Schweiz: Kerber und Zverev erreichen Finale beim Hopman Cup

Perth/Köln Angelique Kerber und Alexander Zverev sind beim Hopman Cup in Perth ins Finale eingezogen. Zuletzt hat 1995 ein deutsches Tennis-Duo den Titel bei der inoffiziellen Mixed-WM mehr gewonnen. Nun wartet die Schweiz.

Der Weltranglistenvierte Zverev, der in dieser Saison seinen ersten Grand-Slam-Titel anpeilt, trifft erstmals nach seinem Triumph beim ATP-Saisonfinale in London wieder auf Federer. In der britischen Metropole hatte Zverev den Schweizer vor sieben Wochen im Halbfinale zum dritten Mal in seiner Karriere geschlagen.