Tennisturnier am Rothenbaum : Alcaraz steht im Finale von Hamburg - Außenseiterin Pera gewinnt bei den Frauen

Hamburg Der Top-Favorit gibt sich in Hamburg keine Blöße und gewinnt das Halbfinale gegen den Slowaken Alex Molcan. Nun geht es für ihn um den Titel. Den hat sich Bernarda Pera bereits gesichert.

Die stark auftrumpfende Außenseiterin Bernarda Pera hat das Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Im Endspiel der European Open setzte sich die 27 Jahre alte Amerikanerin am Samstag in der Hansestadt verdient 6:2, 6:4 gegen die Favoritin Anett Kontaveit aus Estland durch. Während die Weltranglisten-81. nach dem Erfolg in Budapest ihren zweiten WTA-Titelgewinn binnen einer Woche feierte, verpasste die von dem Deutschen Torben Beltz betreute Weltranglisten-Zweite Kontaveit ihren ersten Turniersieg auf Sand.