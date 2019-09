Nach dem Sieg von Rafael Nadal bei den US-Open 2019 ist klar: Alle vier Grand Slams gingen in diesem Jahr an die großen Drei (Novak Djokovic, Nadal und Roger Federer). Djokovic gewann die Australian Open und Wimbledon, Nadal gewann in Paris (French Open) und bei den US-Open. Federer scheiterte im Halbfinale bei den French Open an Nadal und in Wimbledon im Finale an Djokovic. Die "Next Generation", um Alexander Zverev, Daniil Medwedew oder Stefanos Tsitsipas, konnte das Top-Trio zwar ab und zu auf der ATP World Tour ärgern, bei den Grand Slams haben sie bislang aber noch keine Chance. Wir stellen Ihnen sieben Gründe für diese Dominanz vor.