Tennis : Zukunft des ATP-Turniers in Halle „gesichert“

Halle Westfalen Das traditionelle Tennis-Turnier in Halle/Westfalen soll auch nach dem Insolvenzantrag von Modekonzern und Titelsponsor Gerry Weber langfristig bestehen bleiben. Das Turnier könnte allerdings einen neuen Namen erhalten.

Das international renommierte ATP-Turnier wird seit fast 30 Jahren jährlich zwischen den Grand-Slam-Turnieren French Open und Wimbledon ausgetragen. Rekordsieger ist Roger Federer mit neun Erfolgen, der Schweizer wird auch in diesem Jahr wieder am Start sein. "Wir haben mit Federer, Zverev, Thiem und Kei Nishikori in diesem Jahr vier Top Ten-Spieler am Start. So ein gutes Feld haben wir lange nicht gehabt", sagte Weber.