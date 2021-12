Koepfer verliert : Deutsches Davis-Cup-Team im Halbfinale vor dem Aus

Madrid Das deutsche Davis-Cup-Team hat das erste Spiel gegen die russische Mannschaft verloren. Damit steht Jan-Lennard Struff schon mit dem Rücken zur Wand.

Die deutschen Tennisprofis stehen im Halbfinale des Davis Cups gegen die russische Mannschaft vor dem Aus. Dominik Koepfer (Furtwangen) verlor am Samstag in Madrid das Auftaktmatch gegen den Weltranglistenfünften Andrej Rublew mit 4:6, 0:6, damit steht Jan-Lennard Struff (Warstein) im zweiten Einzel bereits mit dem Rücken zur Wand. Nur ein Überraschungssieg gegen US-Open-Champion Daniil Medwedew hält die Hoffnung des Deutschen Tennis Bundes (DTB) auf den ersten Finaleinzug seit 28 Jahren am Leben.