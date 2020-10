„Freue mich sehr auf das Kind“ : Tennis-Star Alexander Zverev wird Vater

Köln Der deutsche Nummer eins im Tennis wird zum ersten Mal Vater. Das bestätigte Alexander Zverev am Donnerstagabend. Außerdem wies der 23-Jährige Vorwürfe einer anderen Ex-Freundin zurück, ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein.

Scharypowa hatte Zverev am Mittwoch öffentlich vorgeworfen, ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Laut der Russin habe Zverev im August 2019 in New York versucht, sie "mit einem Kissen zu würgen". Der deutsche Topspieler schrieb zu den Vorwürfen auf Instagram: "Das macht mich traurig. Wir kennen uns, seitdem wir Kinder sind, und haben gemeinsam viel erlebt. Ich bedauere es sehr, dass sie sich so äußert. Denn die Vorwürfe entsprechen schlicht nicht der Wahrheit."