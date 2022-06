Marca

„Es gibt nur eins, was sich niemals verändert: Rafa gewinnt immer. Ein Gott auf der Erde. Die ewige Herrschaft von Nadal in Roland Garros geht soweit, dass schon zwei Könige ihn in Paris haben siegen sehen: Juan Carlos der Erste und Felipe der Sechste. Ruud war völlig überfordert, Paris spricht weiter Spanisch.“