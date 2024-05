„Nur happy“ Debütant Henri Squire überrascht bei den French Open

Bei den French Open in Paris war der gebürtige Duisburger, der in der Nachbarstadt Düsseldorf für den TC Kaiserswerth und den Rochusclub aufschlug, erst eine Stunde vor der Auslosung in die Qualifikation gerutscht. Dort sicherte er sich mit drei Siegen erstmals bei einem der vier wichtigsten Turniere ein Ticket für das Hauptfeld. In seinem ersten Fünf-Satz-Match überhaupt zum Auftakt gegen den Australier Max Purcell spielte Squire zunächst unbekümmert auf, fand sich nach einer 2:0-Satzführung aber plötzlich auf der Verliererstraße wieder. Und am Ende entschied er das wilde Duell mit wechselnden Führungen und einigen Regenpausen dann doch noch für sich.