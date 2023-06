„Der Größte aller Zeiten“ Internationale Pressestimmen zum Sieg Djokovics bei den French Open

Der Serbe Novak Djokovic hat am Sonntag den Norweger Casper Ruud bei den French Open in Paris mit 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 bezwungen und sich damit den 23. Titel bei einem der vier großen Turniere geholt. Damit ließ er den Spanier Rafael Nadal hinter sich und eroberte die Spitzenposition in der Weltrangliste von Carlos Alcaraz aus Spanien zurück. Dazu schreiben internationale Zeitungen: