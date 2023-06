„Notwendig für mein Leben“ Zverevs große Chance in Paris - Ärger um Insulin-Spritze

Bereits zum fünften Mal steht er nun im Stade Roland Garros unter den Top Acht, öfter als bei jedem anderen großen Turnier. Am Bois de Boulogne sieht er sich selbst in der Kategorie der ganz Großen angekommen. „Hier ist es nicht so einfach, einen Novak (Djokovic), einen (Carlos) Alcaraz zu schlagen - ich komme in gewisse Weise in diese Gruppe rein.“