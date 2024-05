„Yes, you can!“ Zverevs Angriff auf seinen ersten Grand-Slam-Titel

Von den roten Pfingstrosen als Willkommensgeschenk machte Alexander Zverev ein Foto für Social Media. Am Ende seiner Titelmission von Paris soll in seinem Hotelzimmer aber etwas Silbernes glänzen: Der Coupe des Mousquetaires für den Sieger der French Open. Nach seinem Triumph bei der Generalprobe in Rom will der deutsche Tennisstar seinen ersten Grand-Slam-Sieg holen und den Untertitel seiner eigenen RTL-Doku Lügen strafen: „Der Unvollendete“.