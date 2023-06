French Open Zverev ohne große Probleme in dritter Runde

Zverev trifft am Samstag nun erstmals auf einen Topspieler, den an Nummer zwölf gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe. In seiner Auftaktpartie gegen den Südafrikaner Lloyd Harris hatte Zverev noch Probleme gehabt, seine Pflichtaufgabe gegen Molcan in der Night Session aber löste er 363 Tage nach seinem Verletzungsdrama aus dem Halbfinale gegen Rafael Nadal kurz und vor allem schmerzlos.