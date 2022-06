Zverev gegen Nadal : Die höchste Hürde der Tennis-Welt

Rafael Nadal (li.) trifft am Freitag auf Alexander Zverev. Foto: AFP/THOMAS SAMSON

Paris Es gibt kaum eine Beziehung im Sport, die so intensiv ist wie die zwischen Rafael Nadal und Paris. Hier spielt der Spanier noch einmal besser, als er es sonst schon tut. Alexander Zverev steht also vor der schwerstmöglichen Aufgabe – und ist doch nicht chancenlos.

Gegen Rafael Nadal in Paris – schwerer geht es im Tennis nicht. Das wusste Alexander Zverev schon vor dem Turnier. „Da ist etwas mit diesem Platz, das ihn 30 Prozent besser spielen lässt. Nur, indem er auf dem Platz ist“, sagte Zverev über den Spanier und dessen Beziehung zum Court Philippe Chatrier. Unfassbare 13 Titel hat Nadal im Stade Roland Garros gewonnen, seine Bilanz: 110 Siege, drei Niederlagen. „Er geht auf den Platz und auf einmal ist seine Vorhand 20 Kilometer pro Stunde schneller und er bewegt sich federleicht“, sagte Zverev. „Eine größere Aufgabe als gegen Rafa auf dem Court Philippe Chatrier gibt es nicht.“

Am Freitag steht Zverev vor dieser Herkulesaufgabe. Im ersten Halbfinale der French Open (14.45 Uhr/Eurosport) misst sich der Olympiasieger mit dem besten Sandplatz-Spieler der Geschichte. Nach dem Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz im Viertelfinale nun also der König von Paris. „Es wird nicht leichter“, sagte Zverev schmunzelnd.

Doch von Nervosität oder gar Angst war bei Zverev vor der Partie nichts zu merken. Gelassen und in sich ruhend bereitete sich die deutsche Nummer eins auf das zweite Paris-Halbfinale in Serie vor. Am Mittwoch powerte er sich auf dem Trainingsplatz Jean Bouin noch einmal aus, für drei Stunden hatte er den Court mit seinem Team gebucht.