French Open Viele Spiele fallen ins Wasser – Altmaier scheitert an Tsitsipas

Viele Regenschirme, aber wenig Tennis in Paris: Das stark durchwachsene Wetter hält die Organisatoren der French Open weiter in Atem - und bremste am Mittwoch auch zwei deutsche Profis aus. Einzig Daniel Altmaier konnte zu seinem Zweitrundenmatch antreten, verpasste aber die erhoffte Überraschung gegen Stefanos Tsitsipas.