French Open : Thiem im Finale gegen Nadal - Österreicher bezwingt Djokovic

Paris Der Österreicher Dominic Thiem steht zum zweiten Mal in Folge im Finale der French Open. Der 25-Jährige setzte sich gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic durch.

Das Finale im vergangenen Jahr hatte der Weltranglistenvierte gegen den elfmaligen Sieger von Roland Garros in drei Sätzen verloren, das letzte Duell der beiden im April in Barcelona gewann er in zwei Sätzen. In der Gesamtbilanz führt Nadal mit 8:4 Siegen.