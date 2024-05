Sieg nach anderthalb Stunden Struff zieht im Schongang in Runde zwei der French Open ein

Altmaier trifft am Mittwoch auf dem Court Suzanne-Lenglen ab 11 Uhr auf den an Nummer neun gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Geplant sind als jeweils zweite Matches sind auch die Partien von Grand-Slam-Debütant Squire gegen den an Nummer 21 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime sowie von Marterer gegen den Belgier Zizou Bergs.