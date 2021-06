Niederlage gegen Schwartzman : Kämpfer Struff scheitert in Match der verpassten Chancen

Paris Trotz starker kämpferischer Leistung hat Jan-Lennard Struff sein Spiel gegen Diego Schwartzmann bei den French Open verloren. Der Traum vom Viertelfinale ist geplatzt.

Jan-Lennard Struff donnerte gewaltige Aufschläge übers Netz, suchte mutig die Flucht nach vorne und gewann mit seinem unerschütterlichen Kampfgeist die Herzen des Publikums - am Ende schlich der 31 Jahre alte Warsteiner aber doch bitter enttäuscht vom Court Suzanne-Lenglen: Der Warsteiner Struff hat in einem Match der vergebenen Chancen seinen ersten Viertelfinaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier verpasst. Für den bisher beeindruckenden Alexander Zverev soll die Runde der letzten Acht dagegen nur ein Zwischenschritt zu Größerem sein.

Struff verlor sein Achtelfinalduell am Montag gegen den an Nummer zehn gesetzten Sandplatzspezialisten Diego Schwartzman trotz couragierten Auftritts mit 6:7 (9:11), 4:6, 5:7. Dem bravourös kämpfenden Davis-Cup-Spieler fehlte in den entscheidenden Situationen ein Quäntchen, um Zverev zu folgen, der am Dienstag gegen den ungesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina um seinen ersten Halbfinaleinzug beim Sandplatzklassiker in der französischen Hauptstadt kämpft.