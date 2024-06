Sieg nach vier Sätzen Sinner folgt Alcaraz ins Viertelfinale der French Open

Titelkandidat Jannik Sinner ist bei den French Open in Paris ins Viertelfinale eingezogen. Der 22 Jahre alte Tennisstar aus Italien schlug den Franzosen Corentin Moutet nach großen Startschwierigkeiten am Ende doch relativ souverän mit 2:6, 6:3, 6:2, 6:1 und feierte seinen elften Sieg auf der Grand-Slam-Bühne in Folge. Nächster Gegner des Australian-Open-Gewinners ist Grigor Dimitrow aus Bulgarien, der sich gegen Hubert Hurkacz aus Polen mit 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3) durchsetzte.