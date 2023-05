French Open Otte und Niemeier scheitern in den ersten Runde

Jule Niemeier und Oscar Otte sind als erste deutsche Tennisprofis bei den French Open direkt zum Auftakt ausgeschieden. Die 23 Jahre alte Dortmunderin schaffte am Sonntag in der ersten Runde in 93 Minuten beim 3:6, 4:6 keine Überraschung gegen die an Nummer neun gesetzte Russin Darja Kassatkina. Otte verlor sein Auftaktspiel gegen Alexander Schewtschenko aus Russland nach 2:59 Stunden mit 5:7, 6:4, 1:6, 6:7 (2:7).