French Open Tennisprofi Otte scheitert in den ersten Runde

Erste deutsche Enttäuschung in Roland Garros: Oscar Otte hat auch auf der roten Asche von Paris nicht zu seiner Form gefunden und die Segel früh streichen müssen. In Runde eins der French Open verlor der Kölner gegen den russischen Grand-Slam-Debütanten Alexander Schewtschenko mit 5:7, 6:4, 1:6, 6:7 (2:7), während Jule Niemeier am späten Sonntagabend noch um den Einzug in Runde zwei kämpfte.