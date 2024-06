Knieverletzung Djokovic steigt bei French Open aus

Titelverteidiger Novak Djokovic wird bei den French Open in Paris nicht zu seinem Viertelfinalmatch am Mittwoch antreten und dadurch seine Führung in der Weltrangliste verlieren. Der serbische Tennisstar zog seinen Start wegen einer Innenmeniskus-Verletzung im rechten Knie zurück, wie der Veranstalter am Dienstagnachmittag bekannt gab.