French Open : Klassenprimus Djokovic erteilt Struff eine Lehrstunde

Paris Jan-Lennard Struff scheitert im Achtelfinale der French Open klar am Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Serbe lässt sich nur zu Beginn vom Deutschen beeindrucken.

Jan-Lennard Struff versuchte alles, er wehrte sich nach Kräften, doch der Beste der Welt war für ihn eine Nummer zu groß. In seinem ersten Achtelfinale bei einem der vier Grand Slams erhielt der 29 Jahre alte Warsteiner von Klassenprimus Novak Djokovic nach mutigem Beginn eine Lehrstunde. 3:6, 2:6, 2:6 unterlag er dem unnachgiebigem Serben, der bei den French Open in Paris zum zweiten Mal den sogenannten Karriere-Grand-Slam vollenden kann. Dennoch steht Struff am Montag erstmals in seiner Karriere unter den Top 40 der Welt.

Dann aber zeigte sich der große Unterschied zwischen der Nummer eins und der Nummer 45: Ab Mitte des ersten Satzes spielte Djokovic in den wichtigen Phasen des Matches wie auf Kommando weitaus stabiler und präziser, er zwang Struff zu Fehlern, Struff unterliefen Fehler. Nach 33 Minuten ging der erste Satz an den Favoriten - der legte gleich nach und nahm seinem Gegner im ersten Spiel des zweiten Durchgangs den Aufschlag ab. Danach hatte er das Match im Griff.

Djokovic steht damit als erster Spieler zum zehnten Mal nacheinander im Viertelfinale von Roland Garros. Der 32 Jahre alte Serbe könnte in Paris zum zweiten Mal die vier Grand Slams in Folge gewinnen, dazu fehlt ihm nach den Siegen in Wimbledon, bei den US Open und bei den Australian Open nur noch sein zweiter in Roland Garros nach 2016.