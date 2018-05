French Open: Mischa Zverev und Maximilian Marterer in Runde drei

French Open : Zverev und Marterer in Runde drei - Struff ausgeschieden

Mischa Zverev steht bei den French Open in der dritten Runde. Foto: AFP/ERIC FEFERBERG

Paris Mischa Zverev und Maximilian Marterer haben bei den French Open in Paris mit einer beeindruckenden Leistung die dritte Runde erreicht. Jan-Lennard Struff ist dagegen ausgeschieden.

Zverev gewann am Donnerstag ein umkämpftes Match gegen den Ukrainer Sergej Stachowski 6:3, 6:7 (0:7), 7:6 (7:2), 6:1. Am Montag hatte der 30-Jährige bei seinem Sieg im deutschen Duell mit Florian Mayer (Bayreuth) zum ersten Mal überhaupt ein Match im Hauptfeld von Paris gewonnen.

Nach 3:12 Stunden verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball zum Sieg. Nächster Gegner des Hamburgers in Roland Garros ist nun Kevin Anderson (Südafrika/Nr. 6) oder Pablo Cuevas (Uruguay). Zuletzt hatte Zverev bei den US-Open im Vorjahr das Achtelfinale bei einem Major erreicht, sein bestes Grand-Slam-Ergebnis war die Viertelfinal-Teilnahme bei den Australian Open im gleichen Jahr.

Foto: AP/Thibault Camus 15 Bilder Marterer kämpft sich in Runde drei

Vor Zverev war in Paris am Donnerstag bereits Maximilian Marterer mit einer beeindruckenden Leistung in die dritte Runde eingezogen. Der Nürnberger bezwang am Donnerstag das 19 Jahre alte kanadische Supertalent Denis Shapovalov 5:7, 7:6 (7:4), 7:5, 6:4 und trifft nun auf Jürgen Zopp (Estland).

Durch seinen überraschenden Erfolg gegen den an Nummer 24 gesetzten Shapovalov steht Marterer zum zweiten Mal in Folge in Runde drei eines Grand-Slam-Turniers. Im Januar hatte der 22-Jährige bei den Australian Open dort gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren verloren. "Es ist unglaublich, wieder so ein Match gespielt zu haben", sagte Marterer nach dem Erfolg bei Eurosport und verriet sein Erfolgsrezept: "Ich hatte bei seinen Aufschlägen zunächst nicht die richtige Mischung. Das wurde dann besser, das war auch der Schlüssel."

Jan-Lennard Struff hat dagegen den erstmaligen Sprung in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers zum wiederholten Mal verpasst. Der 28-Jährige unterlag gegen Steve Johnson (USA) 6:4, 6:7 (5:7), 2:6, 2:6. Bei seiner 19. Teilnahme an einem Major-Turnier scheiterte Struff damit zum fünften Mal in der zweiten Runde, 14-mal verlor er sein Auftaktmatch.

Der Weltranglisten-71. Struff hatte gegen den 25 Plätze höher notierten Johnson gut begonnen, nach der knappen Niederlage im Tiebreak des zweiten Satzes aber etwas den Faden verloren. Am Ende scheiterte der Warsteiner besonders an seiner hohen Zahl vermeidbarer Fehler. Sein Auftaktmatch am Montag hatte Struff gegen den Russen Jewgeni Donskoi noch klar mit 6:1, 6:3, 6:0 gewonnen.

Zverevs jüngerer Bruder Alexander (Hamburg) war bereits am Mittwoch durch einen Fünfsatzerfolg gegen den Serben Dusan Lajovic in die dritte Runde vorgestoßen. Er trifft dort am Freitag auf Damir Dzumhur (Weißrussland/Nr. 26). Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Florian Mayer (München), Oscar Otte (Köln) und Peter Gojowczyk (München) waren derweil in ihren Auftaktmatches ausgeschieden.

(SID)